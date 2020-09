‘Een fietsverbod op de Grote Markt? Wij weten van niks’

‘Levert nooit problemen op’

Kleine bordjes op elke hoek van het centrale plein geven het aan. Toch lijken de bordjes nauwelijks te worden opgemerkt. Ook Ed van Wijngaarden heeft geen verbodsbord gezien. ,,Sinds wanneer is dat een regel dan?” Verbaasd neemt hij de mededeling aan als we hem aanspreken vlak voor De Teerkamer. ,,Ik woon in de binnenstad en fiets nagenoeg elke dag over de Grote Markt naar mijn werk; voor mijn gevoel levert dat nooit problemen op. Uiteraard hou ik mijn snelheid in als er veel voetgangers voor me lopen, maar dat lijkt me niet meer dan logisch.”

Verbaasd

Eerder deze maand verklaarden diverse horecabazen aan deze krant een groot gevaar te zien in de scooters en brommers die razendsnel de Grote Markt doorkruisen. Toch zijn de fietsers die wij dinsdagmiddag aanspreken zich van geen kwaad bewust. Dennis van Giels werkt zelf bij de Bourgondiër en is op weg naar zijn huis in de binnenstad. Als we hem vragen of hij de nieuwe regel kent, kijkt hij verbaasd.

Acties

Bij horecagelegenheid De Teerkamer begrijpen ze de onschuld van de passerende fietsers. Toch hoopt medewerker Xenia dat zij zich de komende tijd bewuster worden van het gevaar dat ze creëren op de Grote Markt. ,,Het is niet zo dat we veel last van ze hebben, maar we moeten we voorzichtig doen als we oversteken met een dienblad vol drankjes en eten. Ik snap ook dat het vervelend is om om te moeten fietsen, maar het gaat enkel om de Grote Markt. Dat is maximaal drie minuten omfietsen. Of even afstappen. Hopelijk weten vanaf nu steeds meer mensen van het fietsverbod af.”