‘Een fietspad voor Toine Mazairac in Bergen op Zoom’

video Prins Nilles III geridderd in orde van de gouwe krab

2 maart KRABBEGAT - De koers is los in 't Krabbegat. Òòg'eid Nilles III kreeg op de Grote Markt de sleutel van 't Krabbegat. En dat niet alleen. De langst regerende prins van de leut werd geridderd in de orde van de gouwe krab met diamanten. "Hier had ik alleen maar van kunnen dromen.”