‘Een festival in Ossendrecht zou leuk zijn’

Jong in...OSSENDRECHT - In Ossendrecht wil de 15-jarige Sandy Kruf niet per se haar hele leven blijven wonen, maar in Brabant blijven wil ze wel. ,,Brabant is lekker rustig en relaxed.”

Je bent opgegroeid in Ossendrecht. Wil je er voor altijd blijven wonen?

,,Ik vond Ossendrecht geen verkeerde plek, maar ik denk niet dat ik er voor altijd zal blijven wonen. Wel blijf ik graag in Brabant, maar dan in een ander gebied. Het liefste in de buurt van Bergen op Zoom, waar mijn boksschool Diablo Gym zit, omdat ik graag aan wedstrijden mee wil gaan doen. Ook ken ik veel mensen in Brabant en het is hier lekker rustig en relaxed.”

Valt er wel wat te beleven in Ossendrecht?

,,Eigenlijk niet, er is niet zoveel. De basisschool en middelbare school organiseren weleens wat. Met carnaval zijn er wat kroegen open, dat is wel leuk.”

Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Sandy Kruf (15) uit Ossendrecht.

Ben je een echte carnavaller?

,,Ja, en mijn vriend ook. Ik vind het dus erg jammer dat het er dit jaar niet in zit. Ik begrijp dat het voor nu de betere oplossing is.”

Tijdens de lockdown kon je ook niet naar je boksschool. Balen?

,,In het begin ging het inderdaad niet, later kon het gelukkig buiten. Ik boks bijna iedere doordeweekse dag, dus ik miste het heel erg. Ik verveel me heel snel, ik zat alleen maar in de tuin en voor de tv. Ik ben niet zo goed in mezelf vermaken, dus ik was blij toen ik weer kon boksen.”

Als je het voor het zeggen had, wat zou je dan doen?

,,Ik zou een festival opzetten, want dat heeft Ossendrecht nog niet. Het is hier best klein. Bergen op Zoom heeft dat soort evenementen wel. Het liefst zie ik bekende mensen hier optreden. Als er een concert in een andere plaats in de buurt is, mis ik het vaak. Ik ben weleens naar Maan in Wouw geweest. Dat had ik nergens voorbij zien komen, maar mijn vriendinnen zeiden het. Anders had ik het niet geweten.”

Quote Het is hier best klein. Bergen op Zoom heeft dat soort evenemen­ten wel Sandy Kruf

Waar chill je met je vrienden?

,,Ik ben veel bij de boksschool te vinden, daar heb ik veel vrienden gemaakt. Toen ik nog op de basisschool zat, gingen we vaak naar een speeltuintje in de buurt.”

Ben je een trotse Ossendrechtenaar?

,,Trots? Dat weet ik niet. Ik ben er niet superenthousiast over, of zo. Ik woon er gewoon en ben blij dat ik een dak boven mijn hoofd heb, maar of dat in Ossendrecht of in Bergen op Zoom is maakt voor mij geen verschil.”

Je vriend woont in de buurt van Amsterdam. Wonen er in Ossendrecht geen leuke jongens?

,,Haha, dat valt reuze tegen. Ik ben wel bevriend geweest met heel aardige jongens uit het dorp, maar dat was het.”

Quote Het liefste zou ik één dag in de week naar school gaan en daarnaast werken bij een professio­ne­le fotograaf Sandy Kruf

Wordt er veel geroddeld in zo’n klein dorp?

,,Haha, ja, heel erg veel. Daar heb ik zelf niet zoveel mee te maken, gelukkig. Toen ik klein was ging de Amerikaanse stafford van een vriendin eens aan mijn veter hangen. Dat was alles, hij beet niet eens. Toen ging het hele dorp door dat die hond me had aangevallen.”

Hoe zie je de toekomst voor je?

,,Als ik klaar ben met de mavo wil ik graag een fotografieopleiding doen. Het is moeilijk een gepaste te vinden. Het liefste zou ik één dag in de week naar school gaan en daarnaast werken bij een professionele fotograaf. Ik leer liever door dingen te doen dan door vijf dagen in de week op school te zitten. In Rotterdam zit een goede opleiding, maar dat vind ik erg ver weg. Daarnaast wil ik graag aan bokswedstrijden meedoen over een tijdje.”

Paspoort Sandy Kruf (15)

Woont met: vader Kees en moeder Wiesia

Huisdieren: katten Kitty en Misty, en hond Laika

School: vierde jaar mavo aan het Zuidwestercollege in ­Ossendrecht

Hobby’s: boksen en fotograferen

Bijbaantje: fotoshoots doen

Verliefd: ja, op vriend Danny