Een enkeltje Woensdrecht

Hu­we­lijks­ju­bi­le­um­dag verpulvert opnieuw record

17:25 HOOGERHEIDE - Bij de huwelijksjubileumdag van de gemeente Woensdrecht wordt er elk jaar weer een record verbroken. Vorig jaar was het een topdrukte met 98 echtparen die in dat jaar 50, 55, 60 of 65 jaar getrouwd waren. Zondagmiddag werd dat record verpulverd met de aanwezigheid van 127 echtparen die in mfc Kloosterhof in Hoogerheide aanwezig waren. Het was dan ook hutje mutje in het cafégedeelte van De Kloosterhof.