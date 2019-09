Een eigen plek voor Kip en Apie in Bergen op Zoom

En vandaag is daar alle reden voor. Kip en Apie heeft sinds gisteren een eigen ruimte in wijkcentrum WIJ Meilust. Kip en Apie organiseert al ruim vier jaar kinderfeestjes, voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen. Daar is enorm veel vraag naar, vertelt Bruning. ,,Wij krijgen aanvragen voor drie feestjes in de week. En we kunnen er maar vier per maand organiseren. Soms krijg ik wel drie aanvragen per dag. Altijd erg vervelend om 'nee' te moeten verkopen. Maar we zijn helemaal afhankelijk van vrijwilligers. Dus als we bijvoorbeeld de vrijdagmiddag erbij gaan betrekken, dan hebben we echt meer mensen nodig."