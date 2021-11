Een echte Van Dort aan de muur? Je kunt er een kopen tijdens deze veiling

Historische munten

Het is slechts een kleine greep uit de veilingstukken. Zo staan in de catalogus ook enkele zeer oude historische munten, plattegronden kaarten van Bergen op Zoom en een originele antifascistisch affiche van de Vlaamse kunstschilder George Van Raemdonck. De veilingstukken zijn afkomstig van cultuur- en geschiedenisliefhebber Richard Akkermans. Hij overleed eerder dit jaar en liet een collectie aan historisch materiaal achter.

Een deel van zijn nalatenschap gaat 16 en 17 november in Goes onder de hamer. De opbrengst gaat naar verschillende goede doelen, zoals vereniging Vrienden van het Markiezenhof, stichting Prins Bernhard Cultuurfonds en de stichting Mastboom-Brosens in Oud Gastel. Ook liet Akkermans historisch materiaal na aan het A.M. de Jongmuseum in Nieuw-Vossemeer. Dat kreeg zijn collectie A.M. de Jong boeken.