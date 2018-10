Volledig scherm Brina Franken. © Tonny Presser © 2018 Op enkele dagen na blijft het vooralsnog wel mooi weer. Enkel de avonden en nachten zijn al beduidend frisser aan het worden. Wat ons betreft hadden er al wel wat meer koude nachten mogen zijn, want koude nachten kleuren bepaalde soorten appels beter rood.

De temperaturen hoeven nog niet tot onder het vriespunt te dalen. Een deel van de pompoenen ligt nog op het veld en deze zijn juist weer gevoelig voor nachtvorst. Zo is er hier op het bedrijf wat betreft het weer altijd wel iets waar we ons druk over kunnen maken.

Het begin van ons seizoen, de kersenpluk, lijkt al weer lang geleden. Maar in werkelijkheid zijn er sindsdien pas vier maanden verstreken. Er kan zoveel gedaan worden in een dag, week of maand. Daar kan ik me nog steeds over verbazen.

Quote Het is voor de consument bijna onmogelijk om te weten wanneer de appelpluk begint Brina Franken De snijbonen worden eind mei gezaaid, daarna worden de tunnels opgebouwd waarin ze omhoog groeien en nu, begin oktober is alles alweer bijna opgeruimd. In zo'n korte tijd, slechts één seizoen, doen ze bloeien, groeien en oogsten.

Laatst vertelde een klant ons dat ze zo blij was dat ze bij ons zelf kon plukken en kopen. Daardoor herkende ze de seizoenen weer. Want in de supermarkten zijn veel groenten en fruit bijna een heel jaar verkrijgbaar en heb je geen idee meer of het nu wel of geen frambozen- of kersentijd is.

Appels zijn ook een jaar rond aanwezig. Het is voor de consument bijna onmogelijk om te weten wanneer de appelpluk begint en wanneer dus de nieuwe oogst appels in de winkels behoort te liggen.

Maar een ding is zeker. Onkruid groeit in de winterperiode maandenlang niet, dus daar hoeven we ons de komende tijd even niet druk over te maken. Dat alleen al is hier op het bedrijf een feestje waard.

De strijd tegen het onkruid begint pas weer in het voorjaar. Even rust voor de schoffels, die kunnen we weer netjes ophangen. Als we ze tenminste kunnen terugvinden! Dat is namelijk nog wel eens een probleem. Het is al eens gebeurd dat het volgende voorjaar een schoffel onder de frees werd teruggevonden...