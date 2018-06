'Een complimentje heb je soms nodig'

Er stond een rondje kersenboomgaard op het programma. We moeten rond deze tijd namelijk beslissen wanneer de kersen plukrijp zijn en Caroline en ik hebben daar zondag een besluit over genomen. Dat lijkt misschien makkelijk, maar ieder jaar is anders. En met de warmte die we dit voorjaar al gehad hebben, is het rijpingsproces per soort kersen weer verschillend. Dus we moesten even goed beoordelen welke soort er al aan toe is geplukt te worden, want we willen natuurlijk mooie, rijpe kersen plukken.