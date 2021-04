Een bosje tulpen voor de mensen die Bergen op Zoom schoon houden

Voor de Lievevrouweparochie is het niet de eerste keer dat ze in coronatijd een beroepsgroep in het zonnetje zet. Leraren uit het basisonderwijs en zorgmedewerkers kregen al bloemen, de horeca werd verwend met hubkes en kermisexploitanten met een koekjespakket. ,,We denken dat de medewerkers van Saver weleens vergeten worden”, zegt Verbeek. ,,Terwijl zij heel goed werk doen. En zeker nu er overal mondkapjes op straat liggen, moeten zij het toch allemaal maar opruimen. Daar willen we ze vandaag voor bedanken.”



De chauffeurs reageerden enthousiast op de attentie. ,,Het grappige is, dat ze vaak meerdere keren voorbij komen en dan steeds toeteren”, lacht diaken Anton Janssen. Overigens is de keuze voor tulpen niet zomaar. ,,Die kunnen lang zonder water”, weet Verbeek. ,,Rozen zouden allang verwelkt zijn als ze een dag in de wagen moeten liggen.”