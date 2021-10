Een bijzondere vriendschap dankzij het buddyproject: 'Sinds Imke mijn vriendin is, is mijn leven een stuk leuker’

TenneT raadt stroomsta­ti­on Ster van Lepel­straat af: ‘Veel woningen en afstand Schouwen te groot’

19 oktober HALSTEREN - De Ster van Lepelstraat is bij de Bergse politiek nadrukkelijk in beeld voor het nieuwe 12 hectare grote hoogspanningsstation van TenneT. De netbeheerder raadde de locatie in de polder ten noorden van de Randweg Oost en ingeklemd tussen de A4 en de Steenbergseweg, eerder om meerdere redenen af.