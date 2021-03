Een bijzondere overnachting in eigen regio: stap jij een yurt, tipi, cabana of kampeervlot in?

Graag meer laadpalen voor elektri­sche fietsen in Woensd­recht, vindt raadslid

24 maart HOOGERHEIDE - Woensdrecht profileert zich graag als fiets- en wielergemeente, maar beschikt slechts over drie laadpalen voor elektrische fietsen. ,,Dat is wel heel erg aan de magere kant”, stelde raadslid Jeroen van der Ha (D66) dinsdagavond in de Woensdrechtse opinieraadsvergadering Ruimte.