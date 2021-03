Een bijzondere klus: de constructie van de klok van het Bergse stadhuis wordt gerestaureerd

BERGEN OP ZOOM - De klok van het stadhuis in Bergen op Zoom laat eigenlijk alleen van zich horen tijdens kindervastenavend. Gisteren speelde de klok echter even een hoofdrol, want de constructie eromheen wordt vervangen.

Hans Smeenk, directeur van aannemersbedrijf Cauwenborgh, kijkt vanaf de Grote Markt omhoog naar de gevel. Net boven de letters 'Mille Periculus Supersum' hangt de klok. ,,We wisten al een hele tijd dat de constructie een keer vervangen moest worden", zegt hij. ,,Al sinds 2008 houden we er een oogje op, maar we werken volgens het motto: behouden gaat voor vervangen. Er is echter is ook een tijd van afscheid nemen en dat moment is nu gekomen."

geen risico

Hij lacht: ,,Maar goed dat er dit jaar geen kindervastenavend was. Niet dat er nou echt gevaar was, hoor. Maar je wil geen risico nemen." Hij heeft gisteren nog even flink in de eikenhouten balken geprikt. ,,Het hout is voor twee derde weg. Het moment voor vervanging is goed gekozen."

Voor Cauwenborgh is een dergelijke klus routine. ,,We doen regelmatig dit soort werk. Maar het wordt nooit gewoon, het blijft bijzonder werk."

Volledig scherm De klok van het stadhuis Bergen op Zoom wordt gerestaureerd. Door vakmanschap van onder andere Patrick Schetters wordt de klok gedemonteerd. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Zwaarder

Quote Het moet continu worden bijgehou­den René van den Heuvel, projectmanager planmatig onderhoud De klok wordt eerst 'ingebonden', vertelt Smeenk. Vastgemaakt met sjorbanden, zodat hij niet naar beneden kan vallen. Het ding is toch zo'n 45 kilo. ,,Het is geen originele, die zou zwaarder zijn", weet René van den Heuvel, projectmanager planmatig onderhoud van de gemeente.



De reparatie is onderdeel van een opknapbeurt van de hele voorgevel van het stadhuis. ,,Dit is de laatste klus", zegt Van den Heuvel. ,,Al staat er voor volgend jaar wel weer regulier onderhoud gepland." Onderhoud is heel belangrijk, valt Smeenk hem bij. ,,Je kunt niet eens in de zoveel jaar een grote renovatie doen, dat moet continu worden bijgehouden. Dan kom je niet voor verrassingen te staan."

Zolderruimte

Met een kraan gaan de werknemers naar boven om de moeren los te draaien. Van binnenuit is dat niet te doen, want de zolderruimte is dichtgemaakt om te zorgen dat er geen vogels binnenkomen. De constructie is uit 1933, schat Smeenk. ,,Dus die hangt er zo'n negentig jaar. Als de nieuwe ook zo lang blijft zitten, kunnen we dus weer even vooruit."

De nieuwe constructie wordt in de werkplaats van Cauwenborgh gemaakt en geschilderd. Smeenk verwacht over ongeveer twee weken het nieuwe exemplaar, met klok, te kunnen plaatsen.