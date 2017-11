Een bericht van de Sint aan alle kinderen in Bergen op Zoom...

Cor en Henk komen thuis, unieke film te zien in bioscoop Bergen op Zoom

12:48 BERGEN OP ZOOM - De film over Cor van Dort en Henk van Schilt, de laatste weervissers van Bergen op Zoom, is zondag 19 november eenmalig te zien. De film ging in september in premiere op het internationaal filmfestival Film by the Seas in Vlissingen.