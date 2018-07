'Een appartement zo groot, krijgen we nooit meer'

Piushof Bergen op Zoom baalt, winkels onder woningen

7:00 BERGEN OP ZOOM - Ze voelen zich overvallen. Zijn kwaad. Gefrusteerd. Zagen het niet aankomen. En hebben er in feite geen goed woord voor over: onder appartementencomplex Piushof in de wijk Gageldonk-West in Bergen op Zoom komen winkelunits.