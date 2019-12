Eddie (67) uit Hoogerheide in Spaans overstromingsgebied: 'De schade is enorm’

De stad was de overstroming van afgelopen september nog niet te boven. ,,Vorige week waren ze nog aan het opruimen. Overal in de straten lagen banken en bedden die de overstroming niet hadden overleefd.”



Verheugt woont in Hoogerheide, maar is een groot deel van het jaar te vinden in zijn appartement op steenworp afstand van overstromingsgebied Los Alcázares. Op een uur rijden van Alicante.



Gota fría



De stad is getroffen door noodweer, ook wel gota fría in het Spaans genoemd. Hagelstenen, regenbuien en harde windvlagen zorgden voor veel overlast. Inwoners zijn geëvacueerd en worden opgevangen in de lokale kerk.



Doordat het appartement van Verheugt en zijn vrouw hoger ligt dan de stad, zitten zij droog. Maar dat maakt het niet minder erg, want het stel leeft erg mee met de inwoners. ,,De mensen hier zijn al niet zo rijk en nu dit voor de tweede keer in korte tijd gebeurt, hebben ze helemaal geen spaarpotje meer. De schade is enorm.”