Echtgenoot gedode Poolse Ossendrecht 'in emotionele shock'

OSSENDRECHT - De Poolse man die is opgepakt voor de gewelddadige dood van zijn vrouw Ola (51) Urbaniak in Ossendrecht 'is nog niet in staat geweest om een volledige verklaring af te leggen'. Echtgenoot Krzystof verkeert sinds het fatale incident op zaterdag 14 april in een 'emotionele shock'. Dat zegt zijn advocaat Marianne Timmermans- Roelands.

Volgens de raadsvrouw is haar cliënt zo van slag dat hij niets vertelt over het misdrijf zelf, en met name over toedracht en motief: ,,Het enige dat ik er met zekerheid over kan zeggen, is dat sprake is van een relationeel drama en dat er geen plan aan het geweld ten grondslag lag."

Doodslag

Het Openbaar Ministerie gaat evenmin uit van voorbedachten rade. Het verdenkt de man vooralsnog niet van moord maar van doodslag.

Hoe het slachtoffer om het leven is gebracht, is volgens de advocaat niet helemaal duidelijk: ,,Dat moet nog uit het sectierapport blijken. Er lopen sowieso nog tal van technische onderzoeken.''

Begraven

De familie van het dinsdag in Polen begraven slachtoffer wil volgens zwager Henryk graag weten wat er precies is gebeurd in de echtelijke woning aan het Putsmolentje. ,,Maar de politie vertelt ons daar nog niets over. Er waren huwelijksproblemen, dat weten we. En het ging niet goed met hem. Hij dronk vroeger niet, maar de laatste tijd juist wel. Wij denken dat er ruzie is geweest, dat hij gek is geworden.''