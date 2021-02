Echte stilte is oorverdovend mooi

Eigenlijk is echte stilte oorverdovend mooi. Maar tegenwoordig is die zeldzamer dan de buitelende zang van veldleeuweriken of het geniale concert van een nachtegaal. Bijna altijd is er wel geluid. Het monotone geraas van verkeer in de verte, het hoge geronk van vliegverkeer en in deze tijden: zelfs in de meest afgelegen gebieden menselijke stemmen. Echt stil is het zelden.