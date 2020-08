'Echte klap moet nog komen': vakantieparken houden hun hart vast vanwege de coronacrisis

Met vouchers hebben ze bij vakantiepark De Zeeuwse Parel in Scherpenisse niet gewerkt. Toch is het ook voor hen afwachten wat het najaar gaat brengen, vertelt manager Eva Rosenbaum.



,,Dit halen we niet meer in. De boekingen zwakken, nu de vakantie voorbij is, weer af. Veel mensen zijn huiverig om te komen door de laatste persconferentie van premier Rutte. We wachten nu af hoe het verder gaat. We blijven adverteren in de hoop dat het in het najaar een beetje aantrekt."