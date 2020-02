Dweilen op stand met Els in het Markiezenhof

GeneuzelGeen ouwe bullen, geen lange neuzen, maar misschien hier en daar wel een gordijntje. Vrijdag gaan we ‘op stand’ dweilen. Of nouja, dweilen. De Vastenavendmuziek klinkt een stuk deftiger tijdens het uitverkochte Bal Maskee in het Markiezenhof. Maar dat doen we niet met de neus omhoog, hoor. Het is en blijft Vastenavend, hè. Feest voor iedereen.

Els van Egeraat, mag ik je even storen voor een gesprek?

Natuurlijk! Die voorpret is zo enorm leuk. Ik ben al weken bezig. Aan de ene kant met mijn kostuum. Die heb ik samen met vriendinnen zelf gemaakt. Dat hebben we bij de eerste editie vijf jaar geleden ook gedaan. Het heeft te maken met het feit dat de Christoffelschouw in het Markiezenhof 500 jaar oud is. Daar doen we iets mee, met een flinke knipoog.

Leuteg! En waar ben je nog meer zo druk mee?

Organisator Jan Slokkers heeft mij gevraagd om voor de inrichting van de Hofzaal te zorgen. Niet alleen hoor. Dat heb ik samen met Bep Baelde, Gerard Huisintveld en Bart Tempelaars gedaan. We zijn al maanden elke zaterdag samen om enorme papieren maskers te maken. We hebben ons bal eigenlijk al gehad. We hebben verschrikkelijk veel lol en plezier gehad tijdens het maken.

Even tussen neus en lippen door: kun je een tipje van de sluier oplichten?

We hebben enorme maskers gemaakt. We kwamen al snel op het idee om dat met papier te doen. Als een soort clochards zijn we op straat op zoek gegaan naar oud papier. Onze insteek was vooral om geen nieuw spul te gebruiken, maar te recyclen. Het formaat is ook heel leuk. Als illustrator ben ik gewend klein te werken. Dan is het leuk om een masker van 1 bij 2 t maken. We wilden het trouwens puur houden. De bezoekers en de omgeving zijn al zo kleurrijk. Dus de maskers zijn bruin. Ik hoop dat het contrast gaat werken. En eerlijk is eerlijk: de locatie is sowieso al prachtig. Zelfs als er niks hangt.

Wat is er zo leuk aan het bal?

Er gaat enorm veel gebeuren. Er is dans, er zijn mensen die een voordracht doen. Het is heel mooi, geen passief gebeuren. Ik kijk er enorm naar uit. Ik vind vooral de diversiteit van mensen zo leuk. Er zijn Krabben die een pak huren, anderen die het zelf maken. Het is allemaal goed als er maar een masker wordt gedragen. Een mooi schilderij is het.