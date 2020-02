Dweilbandfestival ouderwets druk en vol show

De leut regeert weer in Krabbegat

11:13 BERGEN OP ZOOM - Krabbegat is met de neus in de boter gevallen. Na drie weken van opwarmen, is zaterdag Vastenavend eindelijk officieel van start gegaan. Voor de laatste keer in veertien jaar tijd kreeg prins Nilles III de stadssleutel overhandigd van burgemeester Frank Petter, tijdens de intocht.