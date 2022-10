Dweilband Wa Gif Ut stopt: ‘Al vier cliënten huilend aan de telefoon gehad’

Wa Gif Ut, de dweilband die bestaat uit muzikanten met een verstandelijke beperking en hun muzikale begeleiders, stopt ermee. Maar niet zomaar, zegt Anyta Henze. ,,We zijn begonnen met een knal, en we stoppen met een knal.”

Henze werkte 38 jaar geleden bij de SDW (voor mensen met een verstandelijke beperking) op woonzorglocatie Tulpenveld in Bergen op Zoom. ,,Daar kwam de prins langs, dat was de gewoonte. Maakten we een kamer leeg en daar dweilden we dan. Maar dat is niet dweilen zoals het hoort in Bergen op Zoom.”

Henze en Rob Meulenman besloten het anders aan te pakken. ,,Niet zo instelling-achtig. We wilden een dweilmiddag in een café. Rob kende wel wat Bergenaren die ons wilden helpen en zo richtten we een band op. Slagwerkers hadden we genoeg: dat deden onze cliënten vol enthousiasme. De begeleiders zorgden voor de melodie.”

Eigen insigne

Ze pakten het meteen goed aan. Met hun eigen pakkendragers (Gròòtste Boer, Steketeen en Nar), een donateursbal en een eigen insigne. Thuishaven werd café De Poort op de Halsterseweg, op loopafstand. ,,Ons eerste bal was op 27 februari 1984. Drukbezocht en ontzettend gezellig.”

Al snel werd Wa Gif Ut een graag geziene dweilband. Ze speelden in Halsteren, Steenbergen, Lepelstraat en Bergen op Zoom, niet alleen met Vastenavend maar bijvoorbeeld ook bij het voetbal g-team op Rozenoord. ,,Op een gegeven moment speelden we op het Zoomlandbal”, vertelt Henze. ,,De prins komt naar ons toe en zegt dat hij het zo leuk vindt dat we in de optocht meespelen. Wij wisten van niks. Bleek dat één van onze cliënten, Ronald, ons had opgegeven.”

Dweilband Wa Gif Ut uit Bergen op Zoom vierde in 2017 nog het 33-jarig bestaan. Nu stopt de vastenavendclub voor mensen met een beperking ermee.

Hoewel de optocht al een week later was, lieten ze zich niet kennen. Ze maakten grote roze harten van karton en liepen mee, elf jaar zelfs. Ook deden ze jarenlang mee aan de intocht en enkele jaren aan het dweilbandfestival. Ze speelden zelfs twee keer op een begrafenis van twee van hun eigen pakkendragers, Jan Snoek en Roald Musters, op verzoek van hun familie. ,,Dat was wel heftig”, vindt Broekhuis. ,,Carnavalsmuziek op een begrafenis. Dat maakte ook veel emoties los.”

Café Ponderosa

In 2005 leek het eind ook al eens in zicht voor Wa Gif Ut. De muzikanten stopten ermee en Henze bleef alleen achter met haar cliënten. Een oproep in de krant bracht uitkomst en nieuwe leden meldden zich. Zoals Willem Broekhuis en Frie Bennebroek. Bennebroek nam al snel zijn vrouw en dochters mee, die onder andere voor de kleding zorgden. Café De Poort was inmiddels gesloten en de dweilband verhuisde naar het Zwijnshoofd. Momenteel is café Ponderosa hun thuisbasis. Maar opnieuw vallen er muzikanten weg. ,,We worden allemaal wat ouder”, zegt Broekhuis. ,,Soms staan we met zestien slagwerkers en twee blazers. Die blazers komen er amper nog bovenuit, dat werkt niet.”

Knalfeest

Ze besloten te stoppen, met pijn in het hart. ,,Maar 38 jaar is ook wel mooi geweest”, vindt Henze. ,,Waarschijnlijk vinden de cliënten het moeilijker dan wij.” Dat blijkt, lacht Bennebroek: ,,Ik heb er al vier huilend aan de telefoon gehad.” Ze gaan eruit met een knal.

Een knalfeest, welteverstaan. Op 6 november is er van twee tot vier een afscheidsfeest in Ponderosa, mogelijk dankzij een donatie van SDW. Iedereen is er welkom: belangstellenden, bands en ook de prinsen uit de regio zijn uitgenodigd. Na het feest sluit de band af met een etentje. En dan is het na 38 jaar echt klaar.