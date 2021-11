Dweilband Vrouwekul viert 11-jarig bestaan: ‘Hoe gekker, hoe leuker’

Als ze op pad gaan, mag een van de leden de route bepalen. ,,Zo kan iedereen haar eigen favoriete cafés inplannen. Je ziet ons dan ook overal: in de Dubbelstraat, op de Markt en natuurlijk in ’t Slik en de Schorre, waar we tegenwoordig repeteren.”



Ook lopen ze vaak mee met de intocht en optocht. ,,De intocht is kort, heftig en superleuk, met al die mensen langs de kant. De optocht is ook geweldig, maar wel een uitputtingsslag. Goed voor ons groepsgevoel, want naderhand hebben we altijd iets van: we did it! Gelukkig hebben we een goede kok in ons midden, Viola Vermunt. Zij zorgt dat we een goede, gezonde bodem hebben.”