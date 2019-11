Dweilband Leutig Spul brouwt het eerste Berregse Vastenavendbier

Echt Bergs vastenavendbier dat wordt gebrouwen door stadsbrouwerij Sterck aan de Bosstraat in Bergen op Zoom. Het gerstenat met de naam ‘Spulleke’ heeft een alcoholpercentage van 5,22 procent. Het zal vanaf 2 februari worden getapt in diverse cafés zoals: Anja’s Oosterwaal, ‘t Groene Paard, de Ponderosa, de Locomotief, de Schorre, de Grote Slok en ‘t Slik.

Eerste vat

Het eerste Berregse vastenavendbier wordt gepresenteerd tijdens het donateursbal op zondag 2 februari in de grote tent achter café ‘t Slik. Daar wordt om 14.11 uur het eerste vat aangeslagen. Spulleke kan vooraf worden besteld via www.leutigspul.nl/sjop. Een flesje kost hetzelfde als een leutneutbon (€2,27), zes flesjes 12,50 euro en vier flesjes plus twee speciale glazen 15 euro. De bestellingen kunnen op 2 februari tussen 11.11 en 13.11 uur opgehaald worden bij ‘t Slik. Daarna barst het bal los.

Quote We waren daar tijdens het bandweek­end in 2018 en dachten: ‘Bier, dat hebben we nog niet in ‘t Krabbegat'. Flup Remijn, bandlid

Samenwerking

Het idee om bier te brouwen is volgens bandlid Flup Remijn ontstaan in de brouwerij van Hertog Jan in Arcen. ,,We waren daar tijdens het bandweekend in 2018 en dachten: ‘Bier, dat hebben we nog niet in ‘t Krabbegat'. Toen we hoorden dat de Sterck Brouwerij begon, hebben we direct samenwerking gezocht.”