Duurdere theaterkaartjes geen oplossing voor hoge energiekosten: ‘Daar profiteert vooral de artiest van’

Sluitingsprijs Keisse mag na ‘een pittige nacht’ de Sluitings­prijs dan toch meepakken van de baas: ‘Het beste was er wel af’

De Sluitingsprijs in Putte is terug als een echte kermiskoers, waar ook de renners de pinten en friet niet laten staan. Iljo Keisse sloot er na een ‘pittige nacht’ zijn imposante wegcarrière af. Coen Vermeltfoort, de favoriet van de bookmakers, baalde dat hij zijn sprint te vroeg had ingezet.

11 oktober