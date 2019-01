Het thema was 'Door weer en wind'. En heb je het over het weer, dan horen daar natuurlijk boeren en tuinders bij. Op tv was een man te zien, die op de markt zijn eigen geteelde aardbeien en ander lekkers verkocht. Net zo trots als mijn opa op de foto. Een prachtig beeld.

Een aantal weken geleden hadden wij onze jaarlijkse vergadering waarin we terugblikken op het afgelopen jaar en vooral vooruitkijken naar het nieuwe. Een moment waarop iedereen zijn of haar zorgen en gedachten uit.

Volledig scherm Irene Franken. © Tonny Presser © 2018 Zo kwam ook de veiling aan bod, waar we onze snijbonen aan leveren. In het seizoen haalt een vrachtwagen dagelijks snijbonen op en om ze naar de veiling in Venlo te brengen. Aan de veiling betaal je een flinke contributie. ook vervoer en keuring van je product kosten geld. En als het wordt afgekeurd, nog een extra bedrag.

Krijg je je product niet verkocht, dan kun je geld toeleggen om het te laten vernietigen. Dat lijkt misschien nog niet zo erg, ware het niet dat er een keurmeester rondloopt die bepaalt of je product goed- of afgekeurd wordt. En keurt hij het goed en de opkoper is niet tevreden, of zegt niet tevreden te zijn, omdat hij de prijs wil drukken, dan kan het alsnog worden afgekeurd.

Vorig jaar twijfelden we al of we door moesten gaan met de veiling. Die glimlach die mijn opa had, hebben wij al jaren niet meer. Kijkend naar de cijfers, dan is het al zo'n tien jaar geleden dat we voor het laatst geld verdienden met onze snijbonen.

Onlangs las ik een artikel in vakblad Nieuwe oogst, waarin een liberale econoom zei: ,,De vrije markt werkt niet voor boeren en tuinders. Er is te veel voedsel en de prijzen stijgen niet mee met de inflatie. De boeren en tuinders moeten dichter op de klant zitten. Al blijkt dat in de praktijk erg lastig."

We hebben nog geen keuze gemaakt, het jaar is nog jong. Durven we het aan al onze producten vanuit onze schuur te verkopen? Wel een gek idee dat met die keuze misschien ook een traditie eindigt. Maar het zijn dan ook andere tijden.

Irene Franken