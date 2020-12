Duo met 10 kilo schelpen bekeurd voor betreden drooggevallen plaat in Oosterschelde

‘Paniek over oude gemeente­huis Ossend­recht is onnodig’

2 december OSSENDRECHT - De commotie over mogelijke sloop van het oude gemeentehuis in Ossendrecht is totaal onnodig, stelt wethouder Hans de Waal. ,,Niks aan de hand. Er ligt geen aanvraag voor een bouw- of sloopvergunning. Nu niet, en waarschijnlijk gebeurt dat ook nooit.”