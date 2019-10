Duo in Bergen op Zoom opgepakt voor auto-inbraak

Agenten gingen rond 05.15 uur op zoek naar de twee omdat een getuige had gezien dat er was ingebroken in een auto die geparkeerd stond aan de Augustalaan. De getuige had een duidelijk signalement van de twee doorgegeven en agenten zijn in de omgeving gaan zoeken. De man is korte tijd later opgepakt in de Borgvlietsedreef, de vrouw is aangehouden in de Guido Gezellelaan.