Dumpingen in natuur rond Bergen op Zoom: hennepafval, sieraden en inboedel

Sieraden

Dat was nog niet alles. Vlakbij het beekje De Zoom stuitte De Jonge, die helaas veel vaker rommel in de bossen tegenkomt, op een ‘heel aparte’ dumping. ,,Hier lagen heel veel sieraden. Het leek wel of zelfs de inboedel van een woning hier lag. Omdat er tussen de troep ook glas lag, zijn we van plan om iemand in te schakelen om dit op te ruimen.”