Duizenden kilo’s illegale tabak gevonden in bedrijfspand Steenbergen: twee arrestaties

Bredanaar (21) bedreigd met vuurwapen in Bergen op Zoom

11:27 BERGEN OP ZOOM - Een 21-jarige man uit Breda is donderdagavond met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp bedreigd in een horecagelegenheid aan de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom. Hij heeft aangifte gedaan, meldt de politie.