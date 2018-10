Duizend handtekeningen tegen komst megawindmolens Dinteloord

Het steekt de actiegroep dat het college en de gemeenteraad zonder vooraf overleg met de bewoners plannen hebben gesmeed voor de komst van vier nieuwe molens. Energiebedrijf Innogy heeft aan de Karolinadijk plannen voor turbines met een maximumhoogte van 234 meter. Die komen op een slordige 800 meter van het centrum van Dinteloord. De actiegroep vindt dat Dinteloord als gemeentelijk afvalputje wordt gebruikt. ,,Wie ronddraait in Dinteloord ziet een industrieterrein, een A4, kassencomplex en 70 windmolens. Nog vier megamolens erbij gaat het woongenot van iedereen verzieken", zegt Arie van den Berg van Dinteloord tegen MEGAmolens. Het laatste woord over de windmolens in de Karolinapolder is nog niet gesproken. Nu de inwoners hebben gesproken, is het de beurt aan de politiek. Die buigt zich dinsdag 4 december opnieuw over het onderwerp.