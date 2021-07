Duiven als hobby, wie wil dat nog? De volkssport sterft langzaam uit: ‘Mensen klagen over een poepje’

Voormalige V&D heeft karakteris­tie­ke gele voorgevel terug: Verbouwing gaat niet zonder slag of stoot

8 juli BERGEN OP ZOOM - De verbouwing van de voormalige V&D in Bergen op Zoom krijgt langzaam vorm nu de karakteristieke gele voorgevel is teruggeplaatst. Een moderne versie van het origineel. Maar nog altijd heel herkenbaar als het warenhuis van weleer. ,,We liggen op schema maar liepen tegen de nodige constructieobstakels aan.”