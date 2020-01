Duikers zoeken weer naar stoffelijke resten vermiste Johan van der Heyden

Buurt ruimt wijk Borgvliet zelf op: ‘Niet mopperen, maar prikken’

7:44 BERGEN OP ZOOM - Gewapend met prikkers, grijpers en blauwe plastic zakken trekt de in oranje hesjes gehulde schoonmaakbrigade vanuit het Hoofdkwartier in de Rembrandtstraat de buurt in. Zes bewoners van Borgvliet die zich ergeren aan het vuilnis dat zich in de buurt opstapelt in bosjes en goten.