BoswachterscolumnNauwelijks zit ik aan een bakkie koffie of de snaterende eend van m’n werktelefoon verstoort de vrije avond. Boa Teus aan de lijn. Er ligt bloed en reeënhaar op een bospad, of ik met Jack wil komen zoeken. Even later staan we samen gebogen over flinke plukken haar en een plasje bloed.

Jack gaat aan de lange lijn, hij snapt meteen wat de bedoeling is. Bij de vindplaats slaat hij vastberaden af het dichte struikgewas in, neus strak aan de grond. Met zijn 7 jaar ervaring is dit spoor een makkie voor Jack, tien minuten en honderden meters slingerend spoor later staan we abrupt bij het eindpunt. Geen ree maar een papier van een hondentrainer, het spoor blijkt uitgezet om jonge honden te trainen.

Wildcrossers

Terug op het bospad spreken enkele wandelaars ons aan. Ze moesten verderop opzij springen voor crossmotoren op het bospad. Een plan is snel gemaakt, Teus en collega haasten zich via een de ene en ik langs een andere route naar het betreffende gebied in de hoop de wildcrossers te treffen. En warempel, ik zie twee koplampen met hoge snelheid dwars door het bos scheuren!

We nemen een gok welke uitgang ze zullen kiezen. Exact op het moment dat ik dat bospad in draai komt het cross duo recht op me af. De pickup van Teus schuift het gaatje dicht en de heren zitten als ratten in de val. Een stevig stukkie uitleg, wat flinke prenten en een onderhoud met oom agent vanwege ontbrekend rijbewijs houdt de heren hopelijk voortaan uit het bos.

Opvallend tafereel

De koffietijd is inmiddels lang voorbij en morgen begint de werkdag al om 4 uur dus ik haast me huiswaarts. Tot een opvallend tafereel mijn aandacht trekt. Een busje staat verscholen achter een rietkraag. Door de verrekijker zie ik een jongedame met capuchon, in gesprek met een man die juist instapt.

Achter zijn auto staan nog vier auto’s, elk met een kerel erin. Duidelijk niet pluis, het heeft alle schijn van illegale prostitutie. Oom agent komt opnieuw naar het inmiddels donkere buitengebied maar nu spoed ik me toch echt huiswaarts. Met een beetje geluk nog een kleine 4 uurtjes slaap.