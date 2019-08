Dubbel fietspad in Halsteren stuit op bezwaren

BERGEN OP ZOOM/HALSTEREN - ‘Levensgevaarlijk en onacceptabel’, dat zijn de kwalificaties van Maarten Bernaards van Bernaards Transport voor de plannen voor de Halsterseweg Noord in Halsteren. Het college van Bergen op Zoom wil daar aan één zijde een fietspad in twee richtingen. Daar zijn veel betrokkenen en omwonenden het niet mee eens, bleek gisteren op het stadhuis.

Het fietspad zou aan de kant van het transportbedrijf komen. ,,De gemeente gaat nu voorbij aan onze veiligheid”, zei Bernaards. Vrachtwagens rijden daar af en aan. ,,Hoe moeten onze chauffeurs een dubbel fietspad veilig oversteken en zodanig draaien dat ze de weg op komen, zónder daarbij aan de verkeerde kant te rijden?”, vroeg Bernaards zich af. ,,Dat is onmogelijk. De Halsterseweg is smal en druk.”

Groepen fietsers

Leon de Rond, rector van ‘t Rijks, maakt zich zorgen om de veiligheid van de vele fietsers die dagelijks gebruik maken van het fietspad. ,,Scholieren fietsen niet als individuele fietsers”, gaf hij aan. ,,Ze fietsen als een groep. En maken daarbij in de volle breedte gebruik van het fietspad. Dan maakt het niet uit of het een eenrichtingsweg is of twee richtingen op gaat. Daar houden ze geen rekening mee.” Natuurlijk gedrag noemde hij dat. Door een dubbel fietspad wordt het onveiliger, zei hij.

Al sinds 2017 wordt er gesproken over de herinrichting van de Halsterseweg Noord. Uit onderzoek bleek onlangs dat een dubbel fietspad de meest ideale oplossing is, omdat het op een aantal punten beter scoort. Zo is de veiligheid voor voetgangers beter gewaarborgd en blijven er meer parkeerplaatsen over.

Snelheidscontroles

Ook omwonenden zijn niet blij met de plannen, gaf Peter Tange aan. ,,Op het moment dat we begonnen met gesprekken over de herinrichting, gaven we al aan dat een dubbel fietspad geen oplossing kan zijn. We zijn nog steeds tegen.” Het liefst zien de bewoners meerdere aanpassingen aan de weg. Zo willen ze een lagere snelheid op de Halsterseweg, 30 kilometer per uur en meer snelheidscontroles. ,,We zijn twee jaar in gesprek geweest met de gemeente. Ze hebben wel geluisterd, maar onze wijze raad niet ter harte genomen”, besloot hij zijn betoog.