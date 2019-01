Drummers herdenken overleden talent Rick Jonckheere (18) in Bergen op Zoom

Voor 50.000 euro aan hennep in beslag genomen bij kwekerijen in Steenber­gen en Oudenbosch

8:58 STEENBERGEN/OUDENBOSCH - In twee woningen, een in Steenbergen en een in Oudenbosch, heeft de politie dinsdagmiddag hennepkwekerijen opgeruimd. Bij elkaar opgeteld hadden de in beslag genomen hennepplanten een straatwaarde van 50.000 euro.