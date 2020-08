Drukte op strandjes: ‘Zet lifeguards in voor Binnenschelde’

Die dringende oproep doet de vereniging bij monde van Kevin Geers. ,,Elke keer als ik langs de Binnenschelde fiets houd ik mijn hart vast”, zegt hij.

Quote Ik houd mijn hart vast als ik langs Binnen­schel­de fiets Kevin Geers, Reddingsbrigade Bergen op Zoom De Binnenschelde is er strandjes zijn en horeca enorm populair, bij Bergenaren maar ook bij mensen uit de regio. Het is er inmiddels zo druk, dat ‘het niet onverstandig zou zijn van de gemeente om hier wellicht weer actief iets mee te gaan doen met ons’, zegt het bestuurslid.

,,In het begin van de Binnenschelde hadden we een strandpost voor toezicht. Die stond op de plek van waar nu De Schelp staat.” Die post verdween en leek ook niet meer nodig. De Binnenschelde was jaren niet erg in trek.

Maar met de aanleg van strandjes is deze plek weer wel erg gewild. De Reddingsbrigade ziet dat met lede ogen aan. ,,Wij hebben lifeguards. Die zijn bijvoorbeeld actief bij de Galderse meren en op de stranden van Schouwen-Duiveland.” Deze vrijwilligers zouden volgens Geers maar wat graag in actie komen in hun eigen Bergen op Zoom. ,,We beschikken als Reddingsbrigade zelfs over twee eigen boten.”

Lifeguards doen meer dan alleen in actie komen als er sprake is van een drenkeling, legt hij uit. ,,Aan de stranden doen we van alles, van eerste hulp bij een valpartij tot hulp bij het zoeken naar een vermist kind.” De vereniging komt wel in actie in de stad, bijvoorbeeld bij de intocht van sinterklaas en de Nieuwjaarsduik in de Binnenschelde.

,,Voor de veiligheid op en bij water gerelateerde evenementen kan op ons worden gerekend.” De Reddingsbrigade telt zo’n vijftig leden, de meerderheid is jeugd. ,,Die volgen zwemles bij ons, vanaf een jaar of 16 kunnen de leden dan voor het eerst mee als lifeguard en wordt er ook geoefend met de boten.”

De gemeente laat weten naar de suggestie te kijken. ,,Maar we kunnen er nu nog niks over zeggen”, aldus woordvoerder Nausikaa van den Merkenhof.