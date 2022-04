Drukte op de vrijmarkt in de Bergse binnenstad: ‘Hier ligt rommel van drie jaar’

BERGEN OP ZOOM - Gezellig druk, dat was het dinsdagavond in de Bergse binnenstad. Want hoewel de meeste Koningsdagactiviteiten op het Wilhelminaveld gehouden worden, is de vrijmarkt gewoon als vanouds in het centrum.

,,Die trommel? Dat is 1,50 euro. Krijg je het gordijntje erbij”, lacht Jeroen Kommers, die met een standje in de Zuidmolenstraat staat. Hij overhandigt de kindertrommel, waar een klein vastenavendgordijntje aan bevestigd is, aan een klant. Kinderkleding en speelgoed zijn vooral populair, vertelt zijn vrouw Chantal.

,,En alles waar een stekker aan zit.” Ze staan er vooral voor de gezelligheid, vertellen ze. ,,Voor een praatje, voor de sfeer. De Zuidmolenstraat is een hele gezellige straat, iedereen kent elkaar.” Ze blijven niet de hele nacht staan: ,,Haha, wij gaan gewoon naar bed hoor. Dat is het voordeel als je hier woont. Morgen beginnen we weer om een uur of zeven.” De Zuidmolenstraat is een van de rustigste plekjes op de route. ,,Maar we vallen wel binnen de officiële route, hoor", lacht Chantal. ,,En de klanten weten ons goed te vinden.”

Tekst gaat verder na foto

Volledig scherm Vrijmarkt op de Steenbergsestraat. © Pix4profs/Iman Fase

De vrijmarkt is onder andere in de Steenbergsestraat, de Lievevrouwestraat, de Potterstraat en de Moeregrebstraat.

‘Fijn dat het weer mag’

Ook Carla van der Vaart, die in de Steenbergsestraat haar spulletjes verkoopt, is niet van plan de hele nacht te blijven staan.. ,,Vroeger deed ik dat wel, dat was altijd supergezellig. Vooral toen het nog bij Thalia was, dat waren me pas tijden. Helaas komen die niet meer terug.”

Tekst gaat verder na foto

Volledig scherm Pim, Luuk en Joep (vlnr) verkopen hun spullen op de Steenbergsestraat. © Pix4profs/Iman Fase

Toch is ze ook wel tevreden met haar plekje. ,,Het is zo fijn dat het weer mag. Door corona kon het natuurlijk twee jaar niet doorgaan en de gemeente wilde het dit jaar eerst op het Wilhelminaveld doen. Dat past daar toch nooit! Gelukkig werd op het laatste moment besloten dat het toch in de binnenstad mag.” Ze staat er samen met Marga den Bekker. ,,Ik heb dit nog maar één keer eerder gedaan”, vertelt zij. ,,Toen heb ik van het geld een tuinhuisje gekocht. Je kunt hier nog best wat verdienen.”

Tekst gaat verder na foto

Volledig scherm Vrijmarkt op de Lievevrouwenstraat in Bergen op Zoom. © Pix4profs/Iman Fase

Manon van der Sluis loopt met haar zoontje door de stad. ,,Gewoon even kijken”, zegt ze. ,,En misschien komen we nog iets leuks tegen. Er is wel lekker veel handel, door corona hebben de mensen het lang opgespaard. Hier ligt rommel van drie jaar.” Ze gaat bewust op de dag voor Koningsdag al kijken. ,,Dan is het wat minder druk dan op Koningsdag. Bovendien zijn dan de mooiste spulletjes al weg.”

Volledig scherm Uitzoeken op de Steenbergsestraat. © Pix4profs/Iman Fase

Volledig scherm Drukte op de Lievevrouwenstraat. © Pix4profs/Iman Fase