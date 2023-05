Drukte op braderie in Lepelstraat, maar: ‘Volgend jaar weer kermis’

Zeearend­kop­pel in het Markiezaat heeft minstens twee jongen: ‘Mogelijk zit er een derde in het nest’

BERGEN OP ZOOM/WOENSDRECHT - Boswachter Erik de Jonge kan zijn geluk niet op. Na vijf jaar is het eindelijk gelukt: de zeearend in natuurgebied het Markiezaat heeft jongen. ,,Zeker twee, mogelijk drie. Dat gaan we binnenkort van dichtbij bekijken.”