Drukke week voor boswachter Erik en collega's in buitengebied Bergen op Zoom met drugsafval en opvallende vondsten

De boswachter waarschuwt de afvaldumper op Twitter alvast. ,,Oké vriend. Jij dacht ongezien je afval van hennepteelt te dumpen maar je hebt het mis. Je bent gezien, je kenteken ook en je krijgt binnenkort bezoek. Doei.” Even later op de dag maakt hij melding van het dumpen van een matras en een tapijt elders in het buitengebied. ,,Mijn dank is groter dan onze afvalcontainer", schrijft hij cynisch.

Druk

Het is sowieso een drukke week voor De Jonge en zijn collega's. Zo werden er afgelopen zondag wietkwekers in het gebied op heterdaad betrapt, werden er maandag bij een afvaldumping paspoorten, familiefoto's en een rapport van de gynaecoloog gevonden en diezelfde maandag werd er een explosief uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt en tot ontploffing gebracht. Een dagje later werden er bergen met afval gedumpt in het buitengebied.

Patroon