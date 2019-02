Drukke spits in West-Brabant na ongelukken op A4 en A59

Frontale botsing op Roosevelt­laan in Bergen op Zoom: één bestuurder naar ziekenhuis

17:07 BERGEN OP ZOOM - Bij een frontale botsing aan de Rooseveltlaan in Bergen op Zoom is donderdagmiddag een man gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De auto's raakten zwaar beschadigd.