Drukbezochte GP Adrie van der Poel krijgt gedroomde winnaar

De walm uit het Vlaamse frietkraam stoomt langs zijn muts, maar Peter van Dalsem heeft het prima naar zijn zin bij de wereldbekerfinale. ,,Ik heb zelf ook al een portie op", lacht de Oosterhouter. Zaterdag moedigde hij kleinzoon Damian Peeters aan bij de elite/beloften in Rucphen, nu bekijken ze samen de wereldtop.

Volledig scherm Veel publiek in Hoogerheide. Foto: Joris Knapen | Pix4Profs ,,Heerlijk, lekker buiten, prachtig parcours. En de gemoedelijkheid tussen de Brabantse en Vlaamse supporters is geweldig. Misschien staat hier wel 15.000 man straks, maar er is nooit narigheid. De laatste keer dat ik naar NAC ging, was dat wel anders. Als je dit hebt beleefd, raak je eraan verslaafd."



Grijpend in de modder, tussen bemodderde schoenen en laarzen door, trekt een ecoteam van het ZuidWestHoek College in felgele hesjes over het parcours. ,,We ruimen sinds tien uur vanmorgen rommel op", vertelt Pierre van Schilt uit Ossendrecht, begeleider van het Wielercollege. ,,Goed voor het milieu."

,,En we verdienen een zakcentje voor ons trainingskamp in Italië", zegt Jimmy Salari (14) uit Bergen op Zoom, die met Ossendrechtenaar Roel Nooij (15) en zo'n vijftien anderen blikjes, drinkbekers en frietbakjes dropt in een vuilniszak. Intussen zorgt de lokale dweilband 't Nuk me Niks voor muzikale ondersteuning.

Quote Hoeveel bezoekers er precies waren weet ik niet. De penningmeester is nog aan het tellen Jack Cats

Volledig scherm Mathieu van der Poel gaat als winnaar over de streep. Foto: Joris Knapen | Pix4Profs Van Schilt heeft al complimenten op zak van bezoekers en de burgemeester. ,,Soms spreken we mensen aan, anderen komen spontaan hun afval in onze zak gooien. Wel vragen sommigen of dit moet van Bureau Halt, maar die jonge gasten doen dit allemaal vrijwillig."



Terwijl de Belgische wereldkampioene Sanne Cant applaus krijgt voor haar zege bij de dames, klinken uit de stampvolle publiekstent Vlaamse als Hollandse hits. De groeiende stroom crossfans spoelt frieten en hamburgers door met bier en probeert zowaar afval te scheiden bij de gekleurde containers van Saver.



Hoog boven de massa zoeft een camera heen en weer aan twee kabels, zo strak als een pianosnaar, maar dan honderden meters lang. Voor het klapstuk bij de elite melden zich 76 renners, letterlijk van hier tot Tokio, want ook twee Japanners zijn present. Het rode licht dooft, nu moeten de toppers zelf in het rood.

Mathieu van der Poel, zoon van naamgever en parcoursbouwer Adrie, neemt op de geboortegrond van zijn pa resoluut de kop. De steile brug, de glooiende kronkels door het bos, de balkjes, de trap bij de Uilenberg: niets deert hem, gesteund door het publiek.

Geen dikke nek

Zoals Hoogerheidenaar Edwin Goris (44), zwaaiend met een grote supportersvlag voor Mathieu en diens broer David. ,,Vorig jaar waren ze uitverkocht, nu was ik er op tijd bij. Gewoon aan mijn vishengel geknoopt." Vaak is hij op pad met zijn crossende zoon Max. ,,Dus zien we Mathieu niet vaak rijden, maar dit slaan we niet over. Hij fietst soms mee bij De Spartaan uit Putte waar ik lid ben. Sympathieke gast, geen dikke nek."

Goris laat zijn vlag nog eens wapperen in de straffe wind voor de vip-tent, al staat er niet zo'n storm als anderhalve week eerder, toen zowat een derde van het onderkomen wegwaaide. Nu genieten bijna 1500 genodigden ervan hoe 'Poeleke' over de balken vliegt.

Quote We zijn weer uit West-Vlaanderen gekomen. Mooi parcours hier en de entourage is echt fijn. Volgend jaar zijn we er weer Marc Penseel

Goedgemutst met een breiwerkje van de supportersclub op het hoofd en een pilske in de hand zien twee VdP-fans hun held voor de laatste keer van de fietsbrug razen. Wout van Aert nadert, maar een bedreiging gaat de Belg niet meer vormen. Onder luid gejuich finisht Van der Poel als eerste op de hellende Scheldeweg.

Zelfs veel Belgen gunnen hem dat. Zoals Marc Penseel, getooid met een gele Cécémel-muts met Pipi Langkousvlechten. ,,We zijn weer uit West-Vlaanderen gekomen. Mooi parcours hier en de entourage is echt fijn. Volgend jaar zijn we er weer." Ondanks zijn vlag met Vlaamse leeuw, is hij helder over het WK in Valkenburg. ,,Ik hoop dat Mathieu wint."

Thuiswedstrijd

De held zelf blijft nuchter onder de zege in zijn 'thuiswedstrijd'. ,,Het voelt goed om hier te winnen. Dat geeft vertrouwen. En altijd speciaal dat hier zoveel mensen komen die ik ken om me aan te moedigen. Dat is heel aangenaam."

Secretaris Jack Cats van de organiserende stichting is ook tevreden. ,,Meer betalende bezoekers dan vorig jaar." Met alle vip's en begeleiders erbij kleefden er ruim tienduizend mensen op de Brabantse Wal. ,,Hoeveel precies weet ik niet. De penningmeester is nog aan het tellen."