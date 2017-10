Druk op ministerie voor plaatsing geluidsschermen A4 bij Heijningen

"Twee jaar geleden zijn er door andere instanties metingen gedaan", zegt Jasper Visser van de werkgroep leefomgeving. Die metingen gingen volgens hem door het plafond. "De meting die nu door de OMWB is gedaan, geeft ook aan dat de geluidsnorm wordt overschreden. Het is noodzakelijk dat de schermen er komen."

Laatste woord

De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, heeft hier volgens Visser het laatste woord in. De vraag is dus of Rijkswaterstaat de aanbeveling van het rapport zal overnemen. "Omdat de minister demissionair is, doet ze op dit moment niet zoveel. Ik hoop dat we bij de nieuwe minister wél snel terecht kunnen."

Quote Omdat de minister demissionair is, doet ze op dit moment niet zoveel. Jasper Visser, werkgroep leefomgeving

De werkgroep maakt zich al een aantal jaar hard tegen de geluidoverlast die de rijksweg tussen Dinteloord en Bergen op Zoom met zich meebrengt. Een deel van die jaren in samenwerking met de gemeente.

Visser: "Onze burgervader moet met zijn vuist op tafel slaan en opkomen voor zijn burgerkinderen. Het is niet de bedoeling dat mensen niet meer in de tuin kunnen zitten omdat ze teveel lawaai van de weg horen."

Actievoeren

Volgens hem zijn er twee opties: "We proberen het bij de nieuwe minister voor elkaar te krijgen, of we mobiliseren het dorp en gaan actievoeren. De weg blokkeren of met spandoeken de straat op", zegt hij gekscherend. Dat er snel iets gedaan moet worden, staat volgens de werkgroep vast.