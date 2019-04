Drugsoverlast of stropers? Provincie wil meldingen makkelijker maken

Zij richten het onderzoek daarom op alle mensen die regelmatig in het buitengebied komen. ,,Mensen die er wonen of vrijwilliger zijn, zien sneller verdachte situaties. Maar ook mensen die er hardlopen of de hond uitlaten, zijn belangrijk voor het onderzoek. Zij kunnen namelijk ook een verschil maken”, vervolgt Verhoeven. Of deze mensen ook al weleens in contact zijn gekomen met drugsproblemen of stroperij, maakt voor het invullen van de vragenlijst niets uit.



Wie de vragenlijst invult, stuit op vragen over informatievoorziening, voorbeelden van drugsdumpingen en hun mening over drugsproblemen en stroperij. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of mensen meer zouden willen weten over drugsgerelateerde problemen en stroperij. Zo ja, dan is de volgende vraag op welke manier zij hier graag meer informatie over ontvangen. Daarna zijn er ook foto's van (drugs)dumpingen en moeten deelnemers vertellen of en hoe zij de overlast ervaren.