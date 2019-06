Drugslucht verraadt dealer in Bergen op Zoom: pillen, hasj, wiet en cash in beslag genomen

onderzoek In deze staat verkeren de bruggen in uw gemeente

11:00 In 2016 moest de Merwedebrug bij Gorinchem plots maandenlang dicht voor zwaar verkeer door ‘haarscheurtjes’. De brug had in theorie nog een levensduur van zes dagen, zo bleek begin dit jaar uit een rapport. Sindsdien klinkt er luid kritiek op de toestand van de bruggen in Nederland. Hoe staat het ervoor in West-Brabant?