Drugslab in garagebox midden in woonwijk Bergen op Zoom was ‘niet meer in gebruik’, maar dure ketels wijzen op professioneel ‘bedrijf’

Het vermoedelijke lab bevond zich in een garagebox achter een woonhuis in de Sibeliusstraat, midden in de woonwijk. ,,Wij vermoeden dat het als opslagplaats diende de laatste tijd”, laat een politiewoordvoerder weten. ,,Waarschijnlijk is er in het verleden wel drugs geproduceerd, maar wanneer dat was kunnen we nog niet zeggen. Daarvoor verhoren we de verdachte.”