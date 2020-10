Drugsdealer met cocaïne op zak opgepakt in Woensdrecht

Dit is wat je moet doen als je partner corona heeft

16 oktober Mijn man is positief getest. Dat is negatief nieuws. We moeten in quarantaine maar hoe lang? Voor de coronapatiënt is het duidelijk. Minimaal zeven dagen en pas weer naar buiten als je 24 uur klachtenvrij bent. Maar wat zijn de regels voor huisgenoten? Ondanks de bulk aan informatie, kan geen instantie mij duidelijkheid verschaffen.