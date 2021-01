Drugsdealer (25) opgepakt in Putte, man had meerdere soorten drugs en een weegschaal bij zich

VIDEO Vrouw (42) uit Hoogerhei­de botst tegen boom en raakt bekneld, weg bij Ossend­recht weer vrij

28 januari OSSENDRECHT - Een 42-jarige vrouw uit Hoogerheide is donderdagochtend tegen een boom gebotst op de Putseweg in Ossendrecht. Ze raakte daarbij ernstig gewond. De weg was in beide richtingen dicht, maar inmiddels weer vrij