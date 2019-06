Drugscriminaliteit in Bergen op Zoom en Roosendaal daalt

Die twee onderdelen laten verschillende conclusies zien. De objectieve cijfers geven dus een daling aan, terwijl inwoners het idee hebben dat de overlast door drugs ongeveer gelijk is gebleven of zelfs licht is gestegen. Dat komt onder andere omdat er bij meldingen van drugs en alcohol geen onderscheid in de twee wordt gemaakt, leggen gemeentewoordvoerders Peter van der Graaf (Bergen op Zoom) en Jeroen Steenmeijer (Roosendaal) uit. Steenmeijer: ,,Het gaat om subjectieve gevoelens en dus beleving. We weten niet of het komt doordat mensen bijvoorbeeld meer bereid zijn om meldingen te doen. Zo roepen we steeds vaker na een actie van ons drugssquad op om verdachte omstandigheden te melden.”