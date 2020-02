Drugs en cash gevonden na achtervolging in Bergen op Zoom, man (27) aangehouden

BERGEN OP ZOOM - Een controle van de politie heeft woensdagmiddag geresulteerd in een achtervolging en aanhouding in Bergen op Zoom. In het voertuig maar ook in de woning van de 27-jarige verdachte zijn drugs en geld aangetroffen. Dat meldt de politie.

Surveillerende agenten reden woensdag rond 15.30 uur over de Berkenstraat in Bergen op Zoom. Ze wilden een bestuurder controleren en gaven hem daarom een stopteken. De automobilist, een 27-jarige man uit Bergen op Zoom, reageerde daar niet op en bleef met behoorlijke snelheid doorrijden. Via het Piusplein, de Kastanjelaan en de Populierenlaan reed hij de Meidoornlaan in.

Overtredingen

Tijdens het ritje maakte de bestuurder meerdere verkeersovertredingen. Hij reed te hard, slingerde over de weg, veroorzaakte bijna een aantal aanrijdingen, gaf geen voorrang en reed met hoge snelheid langs een drukke basisschool. Later bleek dat hij in de Ratelaarstraat nog tegen een geparkeerde auto was gereden. De eigenaar daarvan heeft aangifte gedaan.

Omstanders wezen de politie erop dat de bestuurder zijn auto in de Meidoornlaan had achtergelaten en daar over een poort was geklommen. Een agent ging te voet achter hem aan, een andere agent reed verder in de dienstauto. Het was in de Dovenetelstraat waar de verdachte uiteindelijk in zijn kraag kon worden gevat.

Drugs en geld

Tijdens een kort onderzoek in de achtergelaten auto werden gripzakjes met hennep en geldbiljetten gevonden. Op de vluchtroute die de verdachte had gelopen werden dezelfde drugszakjes gevonden. Het voertuig is in beslag genomen voor onderzoek.

In de woning van de verdachte, waar na toestemming van de rechter commissaris een huiszoeking is gedaan, werden cocaïne, hennep en een geldbedrag aangetroffen. Alle spullen zijn in beslag genomen.