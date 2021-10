Droomdekentjes voor te vroeg geboren kindjes: ‘Hartverwarmend en ontroerend’

BERGEN OP ZOOM - Ouders van te vroeg geboren baby’tjes in het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom zijn donderdag verblijd met mini-Droomdekentjes.

Door deze vrolijk gekleurde dekentjes brengt stichting De Regenboogboom troost in een moeilijke tijd voor de jonge ouders.

De Regenboogboom bezorgt de Droomdekentjes bij alle Nederlandse ziekenhuizen. ,,Vandaag brachten we er twintig bij het Bravis, waar we het baby’tje Ewi en haar ouders konden ontmoeten”, zegt directeur Renée van Zandvoort van De Regenboogboom. ,,Ewi kwam na een zwangerschap van 26 weken ter wereld.”

Dan verandert de ‘roze wolk’ in een periode van zorg en onzekerheid. Baby’tjes die te vroeg geboren zijn, liggen op een klinische en sfeerloze ziekenhuisafdeling in plaats van in een gezellig babykamertje thuis.

Lichaamsgeur

De ouders kunnen een Droomdekentje uitzoeken waardoor ze hun kindje iets persoonlijks geven. De ervaring leert dat de dekentjes de lichaamsgeur van de ouders opnemen, waardoor de baby’tjes merkbaar rustiger worden.

Colette van Praat is medisch pedagogisch zorgverlener op de afdeling waar Ewi ligt. ,,Als je op deze afdeling komt te liggen, is het anders gegaan dan je had verwacht’', zegt ze. ,,Ik richt me op het behoud van het contact van ouders met hun te vroeg geboren of zieke baby. Het mini-Droomdekentje geeft een geborgen en veilig gevoel en draagt zo bij aan dat bijzondere contact. Zo kunnen ouders toch, ondanks alle zorg, genieten van de eerste tijd met hun baby.’'

Hartverwarmend

,,Het is zo hartverwarmend en ontroerend om dit te doen’', zegt Van Zandvoort na het bezoek. ,,De ouders staan eigenlijk alleen maar in de zorgmodus. Heel waardevol dat we hiermee wat geborgenheid kunnen geven. Op de afdeling liggen nu zes te vroeg geboren kindjes, waaronder twee tweelingen. Voor hen zijn er speciale tweelingdekentjes, die óf identiek zijn, of juist kleine verschillen hebben.’' De Droomdekentjes worden door vrijwilligers voor De Regenboogboom gemaakt.